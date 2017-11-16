Спасшую девочку при авиакатастрофе L-410 женщину могут наградить посмертно

Хабаровск, , 11:58 — REGNUM Женщину, спасшую трехлетнюю девочку при крушении самолета L-410 в поселке Нелькан Аяно-Майского района Хабаровского края, могут наградить посмертно. Об этом сообщила начальник управления пресс-службы главы региона Светлана Литвинова радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, 16 ноября губернатор Вячеслав Шпорт побывал с рабочим визитом в Нелькане, где к нему обратились местные жители с просьбой наградить посмертно одну из пассажирок L-410.

«Сейчас Вячеслав Иванович сказал нам, что он, конечно же, поддерживает эту инициативу, но окончательное решение будет принято после тщательного изучения этого вопроса, после всех разбирательств», — говорит Литвинова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в селе Нелькан Аяно-Майского района Хабаровского края при заходе на посадку потерпел крушение самолет L-410, следовавший по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан.

По факту случившегося Следственный комитет РФ (СКР) на транспорте возбудил уголовное дело. Следователи рассматривают три версии случившегося: технические неисправности, плохие погодные условия и ошибка членов экипажа.

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