Капитальная зависимость: пермяки бьют тревогу, их дом трещит по швам

Пермь, , 11:22 — REGNUM В Перми в микрорайоне Парковый высотный жилой дом пестрит трещинами. И они активно расширяются. Люди обеспокоены и бьют тревогу. Между тем капитальный ремонт здания, построенного в 2006 году, намечен только на 2040-е годы, сообщает ТК «РифейПермь».

На цокольных этажах ширина трещин достигает 1 сантиметра, и трещины пронзают стены насквозь. После многочисленных жалоб жильцов в разные инстанции на трещинах установили маячки, за состоянием которых ведётся наблюдение.

Между тем, капремонт дома запланирован только на 2040-е годы. Сейчас городские чиновники обсуждают вопрос переноса сроков на 2018 год. Однако, как сообщает пресс-служба администрации Перми, приближение времени ремонтных работ зависит от самих жильцов, а именно от того, насколько регулярно и коллективно они платят взносы на капремонт.

В настоящее время собираемость составляет 66,7%, тогда как должна быть не ниже 80%. Председатель ТСЖ надеется, что удастся повысить собираемость платежей. Промедление опасно для жизни.

Напомним, что в 2017 году Пермский край вошёл в число 13 субъектов РФ с высоким риском обрушения зданий и сооружений из-за некачественных работ и ошибок при проектировании. Прикамье стало единственным регионом в Приволжском федеральном округе, который попал в этот перечень.

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