Четверг, 16 Ноября 2017 года
12:31:22 МСК

Капитальная зависимость: пермяки бьют тревогу, их дом трещит по швам

Общество

Капремонт опасного дома в Перми запланирован через 23 года, но сроки могут приблизить при условии высокой собираемости взносов. Пока это условие не выполняется. Люди живут в страхе за свою жизнь

Капитальная зависимость: пермяки бьют тревогу, их дом трещит по швам
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Капитальный ремонт

Пермь, 16 ноября 2017, 11:22 — REGNUM  В Перми в микрорайоне Парковый высотный жилой дом пестрит трещинами. И они активно расширяются. Люди обеспокоены и бьют тревогу. Между тем капитальный ремонт здания, построенного в 2006 году, намечен только на 2040-е годы, сообщает ТК «РифейПермь».

На цокольных этажах ширина трещин достигает 1 сантиметра, и трещины пронзают стены насквозь. После многочисленных жалоб жильцов в разные инстанции на трещинах установили маячки, за состоянием которых ведётся наблюдение.

Между тем, капремонт дома запланирован только на 2040-е годы. Сейчас городские чиновники обсуждают вопрос переноса сроков на 2018 год. Однако, как сообщает пресс-служба администрации Перми, приближение времени ремонтных работ зависит от самих жильцов, а именно от того, насколько регулярно и коллективно они платят взносы на капремонт.

В настоящее время собираемость составляет 66,7%, тогда как должна быть не ниже 80%. Председатель ТСЖ надеется, что удастся повысить собираемость платежей. Промедление опасно для жизни.

Напомним, что в 2017 году Пермский край вошёл в число 13 субъектов РФ с высоким риском обрушения зданий и сооружений из-за некачественных работ и ошибок при проектировании. Прикамье стало единственным регионом в Приволжском федеральном округе, который попал в этот перечень.

Читайте ранее в этом сюжете: Угроза обрушения трех домов в Лысьве Прикамья: Задержан глава стройфирмы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Капитальный ремонт жилья

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить