На Культфоруме предложили ввести обязательный экзамен по литературе в школе

Санкт-Петербург, , 11:20 — REGNUM России следует отказаться от ЕГЭ по литературе, но сделать экзамен по этому предмету обязательным для выпускников школ. Об этом заявил 16 ноября первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам доктора философских наук Смолина, согласно данным социологов, в России сейчас читает литературу преимущественно старшее поколение. Депутат считает необходимым поддержать предложение Натальи Солженицыной и увеличить количество часов литературы в школах. «По моему глубокому убеждению, литература — самый важный фактор нравственного воспитания», — сказал Смолин.

Депутат считает необходимым ввести обязательный экзамен по литературе для выпускников российский школ, но категорически не в форме ЕГЭ. На его взгляд, школьник должен выбрать из двух возможных вариантов — устного экзамена и сочинения.

«Пусть каждый из выпускников покажет, что он любит, знает, что у него лучше получается. Помните, как Пушкин сдавал экзамен? Свои стихи прочесть может не каждый, но чужие — другое дело», — привел пример Олег Смолин.

На его взгляд, нужно использовать и возможности «конкурентов литературы» — телевидения и интернета. В связи с этим, Смолин предложил восстановить в общедоступном диапазоне образовательный телеканал.

«Я не верю некоторым коллегам-телевизионщикам, что образовательный канал никто не будет смотреть. Будут, это показывает опыт цикла «Академия» на канале «Культура». <…> Если мы реализуем хотя бы часть их этих предложений, я убежден, что у нас произойдет настоящая книжная, культурная революция», — подчеркнул Смолин.

VI Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября 2017 года. Главной площадкой Форума стал Главный штаб Государственного Эрмитажа, Деловая площадка разместится в Российском этнографическом музее. Почти все культурные учреждения Петербурга будут задействованы под мероприятия Форума.

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