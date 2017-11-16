Правительство РФ разработает механизм поддержки проблемных авиакомпаний

Москва, , 11:06 — REGNUM По итогам совещания в Правительстве России о совершенствовании регулирования пассажирских авиаперевозок будет разработан механизм поддержки проблемных авиакомпаний, соответствующие распоряжения трем министерствам были даны премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщается 16 ноября на сайте Правительства.

В частности Минтранс России совместно с Минфином и «Аэрофлотом» рассмотрит вопрос о внедрении системы помощи пассажирам, столкнувшимся с приостановкой деятельности авиакомпании.

Предлагается обсудить вопрос о создании «системы, позволяющей оперативно осуществлять финансирование расходов, возникающих в связи с необходимостью обеспечения прав пассажиров, заключивших ранее договор перевозки с авиаперевозчиком, допустившим остановку операционной деятельности», — говорится в сообщении.

Одним из вариантов поддержки деятельности проблемных авиакомпаний может стать компенсационный фонд, формируемый «в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика».

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По другому варианту средства в фонд могут быть направлены из поступлений «от иностранных авиаперевозчиков за пролёт над территорией Российской Федерации», которые перечисляются в ПАО «Аэрофлот».

Другим ведомствам — Минтрансу России совместно с Минэкономразвития, Росавиацией и Минкультуры России — поручено разработать предложения по оценке финансово-экономического состояния авиакомпаний, принятию ограничительных мер к проблемным авиакомпаниям, а также провести анализ правовой базы в этой сфере.

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