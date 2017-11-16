В Ярославле жители улицы Красноборской перестали водить детей в садик

Ярославль, , 10:50 — REGNUM В Ярославле представители ОНФ проверили, как идет ремонт многострадальной улицы Красноборской, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Результаты пока не радуют.

Напомним, 31 октября мэр Владимир Слепцов лично побывал там и встретился с жителями, выслушав их жалобы. После этого глава города поручил в течение двух недель привести в нормативное состояние проезжую часть, сделать пешеходную зону и освещение.

Но, как констатировали представители ОНФ, побывавшие на улице Красноборской 15 ноября, ни одно поручение мэра в полном объеме не выполнено.

В частности, глава города велел установить временные опоры освещения и заделать дорожные неровности гравием и возложил персональную ответственность за выполнение работ на главу Заволжского района Андрея Мамонтова.

По словам общественников, побывавших на улице Красноборской, ремонт дороги ограничился тем, что ее засыпали щебнем крупной фракции, хотя представители подрядчика заверяли активистов Общероссийского народного фронта, что положат сверху более мелкий щебень и уплотнят все катком до 5 ноября.

«Пешеходам теперь еще хуже. Мамы малышей рассказали, что возить коляски очень сложно. Ребята постарше, которые ходят самостоятельно, спотыкаются о крупные камни, и путь в детский сад превращается в настоящее испытание. Некоторых детей вообще перестали водить в садик», — рассказал активист Народного фронта Тарас Сидорин.

Это подтверждает и представитель Ярославского ОНФ Игорь Ямщиков: если для автомобилистов проблема почти решилась, то для пешеходов настало то, что классик назвал «хождение по мукам».

«Двигаться с колясками — невозможно, детки с их маленькими ножками подворачивают ступни. Да что дети, взрослые тоже, в том числе крепкие мужчины. Но и для автомобилистов щебень фракции 40*70 без двух других фракций и укаткой оказался «благодатью» с двойным дном. Резина рвётся… Повнимательнее приглядитесь к своим покрышкам…» — говорит Игорь Ямщиков.

Есть на улице Красноборской еще одна проблема, которая очень волнует жителей: это щель между бетонными плитами через реку Урочь. Она растет в размерах, и это обстоятельство вскоре может привести к трагедии. Недавно, по словам местных жителей, туда провалилась ногой женщина. И это неудивительно: в темное время суток заметить опасность невозможно, поскольку обещанного энергетиками временного освещения по-прежнему нет.

Что касается разделения проезжей части и тротуара, то на участке Красноборской улицы от перекрестка с улицей Сахарова до дома № 48 вдоль дороги сложили бетонные блоки. Также привезли асфальтовую крошку. На этом обустройство пешеходной зоны пока закончилось.

«Мы проинформируем о ситуации руководство города. Многие жители Красноборской улицы настроились на позитивный лад, когда на их проблемы, наконец, обратили, внимание: помимо прочего начали строить пешеходный мостик через Урочь, осветили соседнюю Сабанеевскую улицу. Но теперь граждане видят, что дело застопорилось, с прошлого воскресенья никакие работы не ведутся, и это угнетает», — прокомментировал Сидорин.

Напомним, что по решению Заволжского районного суда департамент городского хозяйства мэрии должен был заасфальтировать дорогу, обустроить тротуары и установить освещение на Красноборской улице еще до 1 мая 2014 года. На встрече с жителями в октябре этого года городские власти заявили, что вопрос капитального строительства улицы в комплексе обойдется в сумму около 100 млн рублей. Ни бюджет города, ни бюджет области сейчас не располагают свободными средствами. Поэтому полноценное дорожное строительство на Красноборской начнется только в 2019 году. До этого, как пояснил мэр Ярославля, «необходимые условия для движения людей и пешеходов будут поддерживать за счет регулярных ремонтов». Более того, на одном из пятничных совещаний Владимир Слепцов заявил, что ситуацию с улицей Красноборской используют некие лица для того, чтобы «раскачать обстановку», и поручил подчиненным не допустить этого.