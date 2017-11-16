В Ярославской области разрешат продавать алкоголь ночью в жилых домах

Ярославль, , 10:40 — REGNUM В Ярославской области отменят запрет на продажу алкоголя с 23.00 до 8.00 в предприятиях общепита, расположенных в жилых домах. Это предполагает проект закона, внесенный в Яроблдуму губернатором Дмитрием Мироновым, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сейчас, согласно региональному закону, торговать алкоголем ночью можно только в ресторанах и кафе, расположенных в отдельно стоящих нежилых зданиях, а также в гостиницах.

«Это не инициатива губернатора, это требование федерального законодательства. Федеральный закон запретил накладывать дополнительные региональные ограничения на продажу алкоголя в ресторанах и кафе. У нас такое дополнительное ограничение было, чтобы посетители ресторанов не мешали отдыхать людям у себя дома. Теперь оно будет отменено», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской областной думе.

Также отменяется региональный запрет на продажу алкогольных энергетиков. Однако уже с 1 января их производство и продажа будут запрещены в России в целом. Остальные запреты, действующие в регионе, остаются либо продублированы федеральным законодательством.