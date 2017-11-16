В Екатеринбурге суд запретил выделенные полосы для общественного транспорта

Екатеринбург, , 10:30 — REGNUM В Екатеринбурге разметки выделенных полос для городского общественного транспорта на улицах Малышева и Розы Люксембург будут удалены. Против их появления выступило свердловское управление ГИБДД, а попытки мэрии оспорить решение дорожной полиции в судебном порядке оказались безуспешными, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным региональной дорожной полиции выделенные полосы на указанных участках создают конфликт транспортных и пешеходных потоков. Сотрудники ГИБДД внесли предписание в администрацию Екатеринбурга с требованием демаркировать разметку выделенных для общественного транспорта полос. Мэрия города оспорила это решение через суд.

Напомним, что в августе Ленинский районный суд Екатеринбурга согласился с доводами представителей ГИБДД и обязал администрацию города демаркировать разметку. В свою очередь мэрия обжаловала решение в апелляционном порядке. Однако и Свердловский областной суд рассмотрев жалобу оставил её без удовлетворения.

«Не согласившись с решением суда первой инстанции, администрация Екатеринбурга подала апелляционную жалобу, сославшись на неверное применение судом первой инстанции норм материального права, а именно неверное истолкование ГОСТа. Однако в ходе судебного рассмотрения решение Ленинского суда нашло подтверждение», — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Отметим, что руководство регионального ГИБДД обращалось к администрации Екатеринбурга ещё летом, рекомендуя изменить выделенные полосы на улицах Малышева и Розы Люксембург по примеру того, как это было сделано на улице Белинского.

Добавим, что организация выделенных полос для городского общественного транспорта на дорожной сети Екатеринбурга проходит в рамках транспортной реформы. Помимо этого предполагается создание пересадочных пунктов и размещение карт новой маршрутной сети на остановках. Запуск новой схемы движения общественного транспорта планировался в июле 2017 года, однако под давлением общественности и экспертного сообщества он был перенесён на лето 2019 года.

На данном этапе, в рамках реформы, мэрия продолжает обновлять парк муниципального общественного автотранспорта, а также занимается организацией пересадочных пунктов и оборудованием выделенных полос общественного транспорта.

Как сообщил председатель городского комитета по транспорту Игорь Федотов, в 2018 году, к предстоящему чемпионату мира по футболу в Екатеринбурге 14 улиц будут оборудованы выделенными полосами для общественного транспорта. Чиновник уточнил, что для этого будут выбраны улицы, по которым пройдут маршруты клиентских групп FIFA, сообщает «Уралинформбюро».