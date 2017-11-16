Памятник блокадникам воздвигнут на площади Мужества в Петербурге

Санкт-Петербург, , 09:07 — REGNUM Памятник Мужеству ленинградцев будет установлен в сквере на площади Мужества в Санкт-Петербурге. Такое решение принято 15 ноября на заседании Градостроительного совета при правительстве Санкт-Петербурга.

Градсовет рассмотрел и поддержал эскизный проект по созданию и установке памятника в сквере на пересечении проспекта Тореза и Политехнической улицы.

Автором проекта монумента является скульптор Евгений Ротанов, инициатор установки памятника — Благотворительный фонд имени Грачьи Погосяна.

Как сообщают СМИ, памятник высотой 4,3 м будет сделан из бронзы и установлен на гранитном постаменте высотой 1,5 метра. Стоимость самого памятника и его установки составит более 40 млн рублей.

«Бронзовый монумент высотой около 6 метров должен быть помещен на круглую площадку диаметром 40 метров, которая замощена гранитными плитами. На северной стороне этого круга планируется расположить инсталляцию из элементов противотанковых заграждений и столб с репродукторами 1941 году», — сообщает телеканал «78».

Евгений Ротанов — автор памятника «Воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане» на Серафимовском кладбище Петербурга, скульптуры «Материнство» на Тульской улице, целого ряда парковых скульптур и мемориальных досок.

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Напомним, что в Петербурге ранее был выбран победитель конкурса проектов Музея обороны и блокады Ленинграда, в основу проекта будет положена концепция петербургского архитектора Никиты Явейна. Музей будет располагаться на Смольнинской набережной на стрелке Невы западнее Смольного монастыря на площади 1,73 га. Как ожидается, музей будет построен не ранее 2020 года