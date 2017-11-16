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Температура в Москве +3°C и будет снижаться

Общество

В ближайшие дни температура воздуха в столице снизится до 0°C

Температура в Москве +3°C и будет снижаться
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москва

Москва, 16 ноября 2017, 09:05 — REGNUM  Температура воздуха в Москве по состоянию на 8:00 составляет +3°C, ожидается небольшое снижение в течение дня, сообщает 16 ноября Росгидромет.

Днем температура опустится до +2°C и продолжит снижаться в течение трех ближайших дней.

Сегодня на небе будет облачно, временами ожидаются небольшие осадки. Ветер западный до 4 метров в секунду, влажность воздуха 89%, давление 746 мм рт. ст.

Ранее представитель московского Метеобюро сообщила, что начало зимы в Москве будет теплым.

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Похолодание произойдет в конце ноября, но декабрь будет относительно теплым.

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