Серийный убийца Чарльз Мэнсон госпитализирован

Вашингтон, , 09:02 — REGNUM Культовый серийный убийца Чарльз Мэнсон, осужденный на пожизненное заключение, госпитализирован в критическом состоянии, сообщает 16 ноября Reuters.

В настоящее время 83-летний преступник находится в госпитале Бэйкерсфилда, штат Калифорния, о его состоянии не сообщается.

Причиной сокрытия информации о здоровье серийного убийцы является закон о неприкосновенности частной жизни, не позволяющий предоставлять СМИ информацию о здоровье любого заключенного.

Чарльз Мэнсон отбывает заключение в калифорнийской тюрьме Коркоран пожизненный срок за громкие преступления, совершенные 45 лет назад. В 60-х годах XX века он создал группировку, получившую название «семья Мэнсона». Ее преступления стали одним из факторов заката эпохи хиппи.

Среди жертв Мэнсона известная актриса Шэрон Тейт, жена не менее известного режиссера Романа Полански. Она, находясь на восьмом месяце беременности, была зверски убита сторонниками маньяка.

Фигура Мэнсона стала культовой для США, в частности скандально известный певец Мэрлин Мэнсон, настоящее имя которого Брайан Уорнер, взял свой псевдоним в честь убийцы.

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