Правительство РФ внесло изменения в программу «Доступная среда»

Москва, , 08:11 — REGNUM В России в программу «Доступная среда» на 2011−2020 гг. внесены изменения, сообщается на сайте Кремля. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

Согласно документу основные направления реализации подпрограммы «Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы» госпрограммы дополнены положением о проведении независимой оценки качества оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы.

Кроме того, актуализированы правила предоставления и распределения субсидий бюджетам регионов России на цели госпрограммы.

Читайте также: В ГД настаивают на повышенном финансировании программы «Доступная среда»

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме обеспокоены снижением финансирования из федерального бюджета на 2018−2020 гг. региональных программ по безбарьерной среде в рамках «Доступной среды».

Реализация программы началась несколько лет назад, софинансирование на уровне федерального бюджета составляло около 2 млрд рублей. Между тем на реализацию программы в 2018 году запланировано 400 млн рублей.

Напомним, в настоящее время в России проживают более 13 млн инвалидов, что составляет около 9% населения страны, и свыше 40 млн маломобильных граждан (27,4% населения).

Читайте также: «Доступная среда»: пусть инвалиды попрыгают