Четверг, 16 Ноября 2017 года
09:27:52 МСК

Правительство РФ внесло изменения в программу «Доступная среда»

Общество

Программа дополнена положением о проведении независимой оценки качества оказания услуг учреждениями медико-социальной экспертизы

Правительство РФ внесло изменения в программу «Доступная среда»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пандус для инвалидов

Москва, 16 ноября 2017, 08:11 — REGNUM  В России в программу «Доступная среда» на 2011−2020 гг. внесены изменения, сообщается на сайте Кремля. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

Согласно документу основные направления реализации подпрограммы «Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы» госпрограммы дополнены положением о проведении независимой оценки качества оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы.

Кроме того, актуализированы правила предоставления и распределения субсидий бюджетам регионов России на цели госпрограммы.

Читайте также: В ГД настаивают на повышенном финансировании программы «Доступная среда»

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме обеспокоены снижением финансирования из федерального бюджета на 2018−2020 гг. региональных программ по безбарьерной среде в рамках «Доступной среды».

Реализация программы началась несколько лет назад, софинансирование на уровне федерального бюджета составляло около 2 млрд рублей. Между тем на реализацию программы в 2018 году запланировано 400 млн рублей.

Напомним, в настоящее время в России проживают более 13 млн инвалидов, что составляет около 9% населения страны, и свыше 40 млн маломобильных граждан (27,4% населения).

Читайте также: «Доступная среда»: пусть инвалиды попрыгают

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы инвалидов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить