В Центральной Африке распространяется летальный вирус

Москва, , 07:47 — REGNUM Вирус Марбург, приводящий к летальным исходам, распространяется в Центральной Африке, сообщает 16 ноября пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Согласно сообщению, вспышки вируса зарегистрированы в двух странах: Уганде и Кении, где от заболевания погибли четверо человек. Еще 200 граждан в этих странах находятся под медицинским наблюдением в связи с подозрением на заболевание.

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В пресс-службе рассказали, что вирус Марбург передается от летучих мышей к человеку и при близком контакте с заболевшим. Лихорадка поражает центральную нервную систему, желудочно-кишечный тракт и печень и в высоком проценте случаев приводит к смерти.

Отмечается, что человек, погибший от лихорадки Марбург, контактировал в Кении с летучими мышами, остальные трое погибших ухаживали за больным. Всемирная организация здоровья (ВОЗ) распространила сообщение, что Уганда и Кения не опасны для туристов и торговых контактов.

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Тем не менее в Роспотребнадзоре рекомендовали учитывать информацию о вирусе при посещении указанных африканских стран.

Напомним, ранее ученые из Новосибирского института органической химии заявили, что в институте разрабатывается лекарство против вирусов Марбург и Эбола. Хотя исследования только начались, уже обнаружены соединения, способные бороться с вирусами.

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