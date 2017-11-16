На Камчатке автолюбители реже других оформляют ДТП по европротоколу

Петропавловск-Камчатский, , 09:40 — REGNUM Камчатский край замкнул рейтинг регионов Российской Федерации по частоте оформления дорожно-транспортных происшествий по упрощённой схеме. В 2017 году европротокол был использован лишь в 2% случаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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С января по сентябрь 2017 года упрощённой схемой автомобилисты на Камчатке воспользовались в 2% случаев. Из 1,9 тыс. аварий при помощи европротокола было оформлено всего 38.

По данным аналитиков проекта «ОСАГО: общественная экспертиза», в России число оформленных по европотоколу ДТП составило 388,9 тыс. Без участия ГИБДД в 42% случаев ДТП оформляются автолюбителями Ростовской области, 40% — Самарская область, 39% — Свердловская область. Десятку замыкает Татария — 14%.

Как сообщало ИА REGNUM, европротокол — извещение о дорожно-транспортном происшествии, которое его участники могут оформить без сотрудников ГИБДД. Однако должен быть соблюдён ряд условий, включая отсутствие пострадавших и разногласий относительно обстоятельств аварии.