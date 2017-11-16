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Путин примет участие в конференции ВОЗ

Общество

Это первая министерская конференция по туберкулёзу, которую проводит Всемирная организация здравоохранения совместно с Минздравом РФ

Москва, 16 ноября 2017, 07:42 — REGNUM  Сегодня. 16 ноября, президент России Владимир Путин примет участие в торжественном открытии первой глобальной конференции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Ликвидировать туберкулёз в эпоху устойчивого развития: многосекторальный подход», сообщается на сайте Кремля.

«Первая министерская конференция по туберкулёзу, которую проводит ВОЗ совместно с Минздравом РФ, — ключевое международное мероприятие в контексте глобального здравоохранения и целей в области устойчивого развития», — говорится в официальном сообщении.

В конференции примут представители 194 государств — членов ВОЗ, главы и представители учреждений системы ООН, других международных организаций, НПО, гражданского общества, руководители национальных программ по борьбе с туберкулёзом.

Кроме того, состоится встреча президента РФ Владимира Путина с генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ноября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Всероссийской научно-практической конференции «Междисциплинарный подход в решении проблем туберкулеза» заявляла, что туберкулез в России планируется ликвидировать к 2030 году.

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Туберкулез
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