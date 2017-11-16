Защита обжалует приговор Алисовой по делу о «пьяном мальчике»

Железнодорожный, Московская область, , 07:40 — REGNUM После вынесенного судом приговора в отношении Ольги Алисовой, приговоренной к трем годам колонии-поселения за смертельное ДТП с гибелью мальчика, ее адвокат заявила о готовности обжаловать приговор. Соответствующее заявление она сделала 15 ноября.

«Неоднократно я обращала внимание на нарушение процедуры суда, в связи с чем я неоднократно получала замечания (от судьи). Мы обжалуем этот приговор», — цитирует РИА Новости адвоката Наталью Куракину.

При этом судья вынес решение направить письмо в адвокатскую палату, в котором будут перечислены нарушения Куракиной во время процесса. Сама адвокат убеждена, что ей там предстоит дать только объяснения «и не более того».

Напомним, Железнодорожный городской суд Московской области приговорил Алисову, сбившую насмерть шестилетнего мальчика в жилой зоне в Балашихе, к трем годам колонии-поселения.

Читайте также: Сбившую насмерть мальчика в Балашихе приговорили к трем годам колонии

Кроме того, осужденная обязана выплатить родителям сбитого ею ребенка 2,5 млн рублей в виде компенсации морального вреда и 63 тысячи рублей — за похороны. Право на вождение автомобиля будет ограничено в течение 2,5 лет после пребывания на поселении.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля 2017 года, управляя своим автомобилем, Алисова сбила шестилетнего мальчика и протащила его несколько метров. Экспертиза выявила спирт в крови ребенка, в результате чего было сделано заключение, что ребенок находился в нетрезвом состоянии.

Читайте также: Прокурор попросил три года тюрьмы для женщины, сбившей «пьяного мальчика»

В июне 2017 года тело ребенка эксгумировали для повторной экспертизы, которая подтвердила наличие спирта в крови мальчика.

Родители сбитого ребенка предъявили подозреваемой иск в размере 10 млн рублей. По словам родителей, на свидетелей происшествия оказывалось давление, а само дело возбуждалось около месяца.

Читайте ранее в этом сюжете: Обвиняемая в гибели ребенка в Балашихе признана виновной