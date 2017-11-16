Глава Якутии: Делать ставку на местные кадры!

Якутск, , 03:24 — REGNUM Новые ограничительные меры на привлечение иностранной рабочей силы были обсуждены на совещании с представителями крупных предприятий по вопросам подготовки кадров и занятости населения, которое провел глава Якутии Егор Борисов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В марте 2017 года Егор Борисов подписал указ об установлении на 2017 год запрета на привлечение иностранцев, работающих по патентам, по отдельным видам экономической деятельности. Проект аналогичного указа на 2018 год вводит еще целый ряд ограничений, в частности, на привлечение иностранцев для работы в сфере строительства, добычи полезных ископаемых, транспорта, образования и здравоохранения.

Власти рассчитывают таким образом снизить уровень зарегистрированной безработицы, который является одним из самых высоких на Дальнем Востоке (7,2%). Ежегодно республика ставит барьеры для «чужаков» путем снижения объемов квотирования. К примеру, в 2015 году было выдано 1 145 квот, в 2016 — 944, а в 2017 — всего 338 квот. Для сравнения, в 2017 году в Приморском крае выдано 19 708 квот для иностранцев, в Хабаровском крае — 11 992.

Кроме того, в Якутии установлена наивысшая стоимость патента для мигрантов среди всех субъектов РФ. В 2017 году патент стоит 8 762 руб. Для сравнения, в Ненецком автономном округ — 7 504 руб., в Магаданской области — 4 869 руб., в Мурманской области — 2 727 руб.

И тем не менее еще есть над чем работать. Егор Борисов обрушился с критикой на порочную практику привлечения иностранцев на работы вахтовым методом в предприятиях промышленного сектора.

«Существует ошибочное мнение о том, что работа вахтовым методом обходится дешевле. Это не так. Предприятия, которые пришли работать на территорию Якутии надолго, делают ставку на местные кадры, а те, кто наращивает свои активы, стараются идти по лёгкому пути. Это мы будем пресекать всеми законными способами», — отметил Егор Борисов, обращаясь к руководителям крупных компаний.

Вместе с тем руководство республики отдаёт себе отчёт в том, что необходимо пересматривать и систему подготовки и переподготовки кадров из числа местного населения, объективно оценивать готовность учебных заведений дать необходимые знания с учетом современных и будущих потребностей рынка труда.

Глава Якутии подчеркнул, что система среднего профессионального образования республики должна готовить востребованные кадры, для этого требуется преобразование в части подготовки.