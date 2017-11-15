Папа римский продает на аукционе Lamborghini

Ватикан, , 23:31 — REGNUM Lamborghini создал уникальную модель Huracan в цветах флага Ватикана. Автомобиль был подарен папе римскому Франциску 15 ноября, но понтифик, после того, как поставил подпись на капоте машины, объявил о своем решении выставить ее на аукцион Sotheby's. Об этом сообщает 15 ноября Il Giornale.

Меньше одним автомобилем для гаража Ватикана и больше средств, чтобы воплотить в жизнь социальные проекты. В частности, папа римский планирует из вырученных средств профинансировать реконструкцию Ниневийской равнины через Фонд «Помощь церкви, которая страдает».

Проект направлен на обеспечение возвращения христиан на равнину Ниневии в Ираке путем восстановления их домов, общественных объектов и мест проведения культа.

«После трехлетнего периода перемещения в иракский Курдистан, христиане, наконец, вернутся к своим корням и обретут свое достоинство», — говорится в сообщении Ватикана.

Часть фондов от продажи Lamborghini Huracan затем отправится на помощь общине Папы Иоанна XXIII (женщинам, ставшим жертвами контрабандистов и сутенеров), а также двум итальянским ассоциациям «Гикам» и «Друзья Центральной Африки», которые уже в течение многих лет работают над проектами об оказании помощи женщинам и детям африканских стран.