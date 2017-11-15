«Мой первый бизнес»: конкурс для школьников станет ежегодным

Москва, , 23:14 — REGNUM Конкурс «Мой первый бизнес» является одним из элементов открытой платформы «Россия — страна возможностей», и он может стать ежегодным, — рассказал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

«Очень рад присутствовать сегодня на финале этого первого и, абсолютно уверен, не просто не последнего, а теперь уже регулярного конкурса», — сказал Сергей Кириенко на встрече с журналистами.

По его словам, «приятной неожиданностью» для организаторов конкурса стало значительное превышение ожидаемого количества участников.

«Когда мы заранее обсуждали количество участников, мы ждали 50−60 тысяч участников, а получилось 407 тысяч человек, желающих принять участие в конкурсе», — отметил Сергей Кириенко.

Большинство участников, подавших заявки, прошли основную часть конкурсных испытаний.

«Мы считаем, что любой, принявший участие в этом конкурсе, уже победитель, потому что это человек неравнодушный, человек, который сам пытается что-то изменить в своей жизни», — уточнил Сергей Кириенко.

Сергей Кириенко подчеркнул, что конкурс «Мой первый бизнес» является одним из элементов открытой платформы «Россия — страна возможностей», наравне с такими проектами, как конкурс для молодых управленцев «Лидеры России» и олимпиада для студентов «Я — профессионал».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Мой первый бизнес» стартовал 14 октября.

Конкурс был инициирован факультетом бизнеса «Капитаны» РЭУ имени Плеханова, где обучение 80% студентов — грантовое. Конкурс проводится при поддержке Министерства образования и науки РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП), Фонда развития интернет-инициатив, Агентства стратегических инициатив, Росмолодежи, Российского движения школьников.

Задача конкурса — повысить интерес старшеклассников к реализации собственных предпринимательских идей и бизнес-проектов, дать мотивацию для получения профильного высшего профессионального и дополнительного образования, повысить стремление самореализоваться через инновационную деятельность.

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