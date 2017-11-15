В Белоруссии сторонник ИГ* приговорен к 12 годам колонии

Витебск, Белоруссия, , 20:53 — REGNUM В Белоруссии суд приговорил жителя Полоцка, разделяющего радикальные идеи ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и распространяющего их с помощью сети, к 12 годам колонии строго режима. Об этом сообщили 15 ноября в пресс-службе Витебского областного суда.

Судом установлено, что 34-летний мужчина в 2013 году выезжал в Германию, где принял ислам радикальных суннитских религиозно-экстремистских взглядов. Используя возможности сети, подсудимый отыскивал и распространял материалы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), направленные на возбуждение ненависти к лицам, не исповедующим ислам. Суд признал вину подсудимого за возбуждение религиозной ненависти по признакам религиозной принадлежности.

В суде отметили, что после депортации из Германии в 2015 году обвиняемый продолжил пропагандистскую деятельность, направленную на разжигание ненависти среди расширяемого им круга лиц.

Мужчина также признан виновным в незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ и устройств в преступных целях. В октябре 2016 года мужчина изготовил взрывчатое вещество и хранил его у себя дома до обнаружения правоохранительными органами. По месту жительства преступника также найдены сборные единицы взрывного устройства, готовые к сборке.

Суд также признал вину обвиняемого в распространение порнографических изображений с использованием сети.

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* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.