В Ярославле подрядчику, завершающему два детских сада, пригрозили штрафами

Ярославль, , 20:08 — REGNUM Подрядчик, завершающий строительство двух детских садов на улицах Академика Колмогорова и Чернопрудной, пообещал устранить отставание от графика, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

15 ноября мэр Ярославля провел выездное совещание и проверил ход строительства двух детских садов, открытия которых с нетерпением ждут многие родители и малыши. Участие в проверке принял директор департамента строительства правительства Ярославской области Виктор Неженец.

Генподрядчику были озвучены претензии, касающиеся отставания от сроков.

«Наблюдается отставание от сроков. Тем не менее, согласно контракту, до 15 декабря работы должны быть завершены. Главное — успеть выполнить до морозов благоустройство в полном объеме. Относительно внутренних работ наблюдается разная степень готовности. Отопление в обоих садиках появилось вовремя. Если сроки сдачи будут в итоге нарушены, то будут применены штрафные санкции» — отмечает Виктор Неженец.

Подрядчик пообещал, что благоустройство будет завершено на следующей неделе, а вокруг прилегающей территории обоих садиков к первому декабря поставят ограждение. Конечно, задача поставлена сложная, сроки, как говорится, «поджимают», но в мэрии считают, что уложиться в них вполне можно.

Строителям поставлена задача обеспечить временное освещение во всех помещениях, чтобы организовать работы в круглосуточном режиме. Количество людей, занятых на данных работах, будет увеличено на 70%. Подрядчик уверяет, что в ближайшие семь дней отставание от графика будет устранено.

«В садике на улице Академика Колмогорова степень готовности выше. Там работы по инженерным системам полностью завершены, сейчас приступили к отделке. На Чернопрудной работы, связанные с электричеством, выполнены на 80%. Завтра на прилегающих территориях начнем асфальтировку. Будем использовать горячий сорт асфальта. Он стоит дороже, чем обычный, но это уже наши трудности, которые возникли из-за того, что мы не уложились в график» — рассказывает Андрей Кульков, технический директор компании подрядчика.

Принимать работы планируется в декабре. В январе в двух новых дошкольных учреждениях микрорайона «Сокол» уже начнут формировать группы.