Под ковшом реновации: Москва втрое урезала «сохранный список» ценных домов

Москва, , 20:56 — REGNUM Список исторически ценных домов, которые планируют оставить при реализации так называемой программы реновации, сократился почти на две трети от изначально предложенного «Архнадзором», заявил корреспонденту ИА REGNUM один из основателей общественного движения Рустам Рахматуллин 15 ноября.

«Задача рабочей группы состоит в том, чтобы выявить архитектурную и историческую ценность зданий, попавших в программу реновации. Рабочая группа опирается в этом на постановление правительства Москвы, говорящее, что дома, обладающие архитектурной ценностью, подлежат сохранению. Поскольку большая часть проголосовавших за реновацию домов не являются памятниками (сохраняемыми в силу закона), эту работу пришлось проводить в ручном режиме. Мы, «Архнадзор», в течение весны и лета проанализировали списки голосования и предложили к сохранению более 600 домов. По итогам заседаний рабочей группы профильные департаменты правительства Москвы — Москомархитектура и Москомнаследие — согласились с сохранением 218 домов. Мотивы откладывания нескольких адресов нам не вполне ясны, но едва ли это сомнения в историко-архитектурной ценности. Более вероятны привходящие мотивы, отражающие сложный процесс согласования», — отметил он.

По словам Рахматуллина, ответственность за сохранение домов из «списка-600» полностью лежит на правительстве Москвы. В основном из списка исчезли дома переходного типа. Это строения ранних серий — переходных от сталинского периода к хрущевскому, но не менее ценные, чем более старые архитектурные образцы. Эти дома отличают высокие потолки, межэтажные и венчающие карнизы, а также иные элементы эпохи «украшательства».

"Мы либо радовались согласию сторон, либо фиксировали разногласие. Со своей стороны защищали каждый дом авторской архитектуры. Мы считаем, что такого типа здания могли быть городу интересны в том числе как материальные объекты, как крепкое жильё, но город посчитал иначе», — подчеркнул Рахматуллин.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве при реализации программы реновации предлагается сохранить 218 исторически ценных зданий. К такому решению пришла рабочая группа, в которую входят специалисты департамента культурного наследия, Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы, Общественной палаты города и представители общественной организации «Архнадзор». В список домов, представляющих историческую и архитектурную ценность, вошли нетиповые постройки, авторские здания и комплексы. Исторически ценные жилые дома расселят по программе реновации, но сносить не будут. Жителям предоставят новые квартиры, а сами здания отреставрируют. Утверждается, что в них могут разместиться детские сады, дома культуры, спортивные и медицинские центры, или жители могут предложить свои варианты на выбор.

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