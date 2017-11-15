Чемпионат WorldSkills по 84 рабочим профессиям проходит в Петербурге

Санкт-Петербург, , 18:28 — REGNUM Около 600 молодых представителей рабочих профессий из Санкт-Петербурга поборются за звание лучших на III Региональном открытом чемпионате «Молодые профессионалы» по системе WorldSkills Russia, который открылся сегодня, 15 ноября, в петербургском «Экспофоруме», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Экспофорум» на несколько дней превратился в открытую производственную площадку чемпионата WorldSkills, который покажет десяткам тысяч посетителей престиж и мастерство рабочих профессий. Соревнования пройдут по 42 компетенциям WorldSkills Russia и 26 компетенциям WorldSkills Russia — Junior. Планируется, что соревнования, проходящие в открытом режиме, посетит более 30 тысяч школьников.

В ходе торжественного открытия вице-губернатор Санкт-Петербурга Серей Мовчан отметил, что на чемпионате в Петербурге собрались не только мастера, которые уже овладели профессиями, но и преподаватели, начинающие специалисты, работодатели.

«Самое главное, эти соревнования привлекают тех, кто еще только определяется с выбором своей будущей профессии. Сегодня соревнования по системе WorldSkills — это востребованная площадка, на которой появляются новые «звездочки», а руководители крупных предприятий присматриваются к своим будущим сотрудникам», — отметил Сергей Мовчан.

«Этот чемпионат для нас имеет особое значение, ведь Российская Федерации подала заявку на проведение в 2022 году первенства Европы по системе WorldSkills. Поэтому сегодняшний чемпионата — это своеобразная проверка нашей готовность к проведению международных состязаний на самом высоком уровне», — подчеркнул генеральный директор Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров WorldSkills Russia Роберт Уразов.

По его словам, движение WorldSkills в Петербурге активно развивается, что видно и по количеству дисциплин, и по количеству участников, и по растущему интересу со стороны зрителей.

«WorldSkills — это праздник труда, праздник ума, праздник смекалки — праздник настоящих профессионалов. Ребята, которые принимают участие в соревнованиях, уже добились определенных успехов в освоении своих специальностей и порой даже могут составить конкуренцию опытным рабочим», — заявила председатель городского комитета по образованию Жанна Воробьева.

WorldSkills — международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профобразования, оно объединяет 75 стран. Ежегодно проходят региональные, окружные и национальный чемпионаты.

13−20 ноября региональные этапы также пройдут и в других регионах РФ.