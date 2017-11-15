Бизнес на сиротах: в Чувашии юрист использовала данные о детях

Чебоксары, , 17:56 — REGNUM В чувашском Новочебоксарске оштрафовали женщину, которая использовала полученную в рамках одного из судебных дел информацию о персональных данных детях-сирот. Она разослала им письма с предложениями о юридических услугах в получении жилья через суд, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Чувашии.

В рамках проверки было установлено, что специалист правового управления администрации Новочебоксарска представил список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на обеспечение их жилья из специализированного жилого фонда. Данный список был передан в ходе рассмотрения гражданского дела по иску к администрации по требованию городского суда

«Представитель интересов истца по рассматриваемому делу, получив доступ к материалам, сделала фотоснимки списков с персональными данными, которые в последующем использовала в своих интересах. Так, в адрес указанных в списке детей она направила письма с предложениями об оказании им юридической помощи в получении жилья по решению суда», — говорят в надзорном ведомстве.

По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренно ч.2 ст.13.11 КоАП РФ (Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования и распространения персональных данных»). Постановлением мирового судьи злоумышленницу оштрафовали. Новочебоксарский городской суд оставил решение в силе.

По данным минстроя Чувашии, на 2017 год на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрено 121,4 млн рублей (114% к 2016 году), из них 46,4 млн рублей — средства федерального бюджета (105% к 2016 году), 75 млн рублей — республиканского бюджета (120,4% к 2016 году). Жилые помещения будут построены или приобретены для 124 детей-сирот (91,3% к 2016 году).