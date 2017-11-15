Игорь Сечин развелся со своей второй женой

Москва, , 17:47 — REGNUM Глава государственной корпорации «Роснефть» Игорь Сечин снова развелся. Об этом свидетельствует информация, опубликованная сегодня, 15 ноября, в базе данных мировых судов.

Согласно этим данным, мировой суд Дорогомиловского района Москвы оформил развод Сечина с его женой Ольгой. На развод супруги подали в апреле 2017 года.

«Решение о расторжении брака супругов, имеющих детей, вступило в силу», — сказано в судебном акте.

Под данным СМИ, супруга Сечина в девичестве носила фамилию Рожкова. Она работала в аппарате правительства Российской Федерации, когда Сечин занимал пост вице-премьера России. В 2011 году Рожкова сменила фамилию на Сечину.

Напомним, Сечин является свидетелем по громкому уголовному делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. По данным следствия, Улюкаев вымогал у Сечина взятку в размере $2 млн за положительный отзыв министерства на покупку «Роснефтью» основных активов «Башнефти».

Сечина уже два раза вызывали в суд в качестве свидетеля, но он пока не явился. В «Роснефти» заявили, что глава компании находится в командировке.