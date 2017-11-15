В Оренбуржье реализованы нетиповые решения городского благоустройства

Оренбург, , 17:47 — REGNUM В Оренбургской области комфортные и удобные условия для проживания оренбуржцев созданы в 25 дворах из 36 дворовых территорий, вошедших в целевую программу 2017 года. В 11 дворах работы по благоустройству находятся на завершающей стадии: заканчивается обустройство тротуаров и монтаж наружного освещения, идет установка скамеек, игровых комплексов и спортивных площадок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минстрое региона.

Планируется, что все мероприятия будут выполнены до конца ноября, а в ближайшие две недели в муниципалитетах пройдут праздничные открытия обновленных дворов.

Так, уже 18 ноября в Оренбурге состоится торжественное открытие самой большой дворовой территории на ул. Липовой, объединяющей четыре многоэтажных дома. Это один из пяти нетиповых дворовых пространств в областном центре, реконструкция которых запланирована на 2017 год в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Три благоустроенные дворовые территории уже сданы: на улицах Новой, Мало-Восточной и Всесоюзной. На новой появился уникальный «Изумрудный город». Как признались в минстрое региона, таких дворов в городе больше нет.

Из девяти общественных территорий на сегодня введены три объекта, среди них — благоустроенная площадь у кинотеатра «Заря» в Ясном. В любимом месте отдыха горожан теперь появились большие шахматные фигуры, уличный твистер, дизайнерские светильники и круглая скамья с подсветкой на солнечных батарейках. Среди завершенных объектов и городской парк в Новотроицке.

«Сегодня по темпам реализации приоритетного проекта Оренбургская область входит в десятку регионов-лидеров. Большая часть работ, запланированных на этот год, уже выполнена. Возникли некоторые трудности с задержками поставок малых архитектурных форм. Не в полном объеме завезены такие формы в Бузулук и Соль-Илецк, но это вопрос решаемый. Ежедневно график производства работ предоставляется в минстрой. Опасений для срыва сроков нет. Реализация проекта находится на контроле губернатора Оренбургской области, правительства региона и глав территорий», — отметил первый вице-губернатор Сергей Балыкин.

По итогам 2017 года лучшие практики реализованных проектов представят Оренбуржье на конкурсе в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, победители которого войдут в федеральный реестр лучших реализованных практик по благоустройству

Глава минстроя области Александр Полухин обратился к руководителям муниципалитетов с призывом строго следить за качеством выполнения работ:

«Принимая выполненные работы, тщательно проверяйте, чтобы все соответствовало существующим строительным нормам и СНИПам. Не нужно торопиться, желая скорее открыть территорию, чтобы потом не пришлось ничего переделывать», — подчеркнул министр.

Напомним, в федеральном приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды» участвуют 13 муниципальных образований Оренбургской области. Из 36 дворов, благоустраиваемых в рамках проекта, 25 уже введены в эксплуатацию. Работы по остальным будут завершены до конца ноября.

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