В Оренбурге появился «Изумрудный город»

Оренбург, , 17:26 — REGNUM В Оренбурге на улице Новой торжественно открыли дворовую территорию, благоустроенную по проекту «Формирование комфортной городской среды». Обновленный двор жители трёх многоэтажных домов называют настоящим парком развлечений для всего микрорайона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минстрое региона.

Таких дворов в Оренбурге ещё не было. Здесь полностью заменили и «спрятали» под землю коммунальные сети, установили новое освещение, игровые и спортивные корты залиты резиновым покрытием. Есть отдельная территория для проведения массовых мероприятий, дорожки для катания на роликах и велосипедах, а также площадка для тихого отдыха, которая рассчитана на разновозрастные группы жителей. Все используемые материалы имеют необходимые сертификаты и подходят для местной климатической зоны. Двор оформлен по мотивам сказки «Изумрудный город» и доступен для посещения маломобильных групп населения.

Каждый элемент в благоустройстве обсуждался с собственниками жилья. Как отметил министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области Александр Полухин, жители были активными участниками на протяжении всего этапа благоустройства. В результате преобразился не один двор, а каскад из трех дворовых территорий. На торжественном открытии двора жители подписали акт приемки и обязались заботиться и поддерживать порядок после ремонта.

Кроме этого министр положительно оценил работу администрации города Оренбурга, отметив комплексный подход к работе по вовлечению горожан и созданию комфортной доступной среды для жителей.

Добавим, по темпам реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Оренбургская область вошла в пятерку лучших регионов России. На его реализацию в 2017 году направлено более 600 млн рублей: 360,2 млн рублей — из федерального и 240,2 млн рублей — из областного бюджетов.

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