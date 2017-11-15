Обвиняемая в гибели ребенка в Балашихе признана виновной

Железнодорожный, Московская область, , 17:16 — REGNUM Железнодорожный суд Московской области признал виновной Ольгу Алисову, которая насмерть сбила шестилетнего ребенка в ходе резонансного дорожно-транспортного происшествия в Балашихе. Судебное заседание проходило сегодня, 15 ноября.

Напомним, обвинение просило суд назначить Алисовой три года колонии общего режима. При этом сама подсудимая свою вину не признает и утверждает, что была совершенно трезва и ехала не быстрее 20 километров в час по жилой зоне, а после наезда на ребенка вызвала карету «скорой помощи».

Однако суд доводы Алисовой и её защиты не принял и постановил, что обвиняемая, находясь за рулем Hyundai Solaris «проявила преступную небрежность», наехав на ребенка на скорости не менее 20 километров в час. Мальчик скончался на месте.

Вскоре будет оглашен приговор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это резонансное ДТП произошло в подмосковной Балашихе в апреле этого года. Алисова, находясь за рулем легкового автомобиля, сбила шестилетнего мальчика в жилой зоне. ДТП вызвало широкий общественный резонанс в связи с тем, что в крови погибшего ребенка якобы было зафиксировано высокое содержание алкоголя.

Однако позже был установлено, что никакого алкоголя в крови погибшего не было и в помине.

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