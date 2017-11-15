«Прости, малыш, я люблю тебя»: в беби-бокс в Краснодаре подбросили младенца

Краснодар, , 16:05 — REGNUM В Краснодарском крае последние несколько лет от исполнения родительских обязанностей отказались более 20 родителей, оставивших своих новорождённых детей в беби-боксах. И вот снова в так называемом «окне жизни» городской больницы скорой медицинской помощи Краснодара сработала тревожная кнопка, передаёт ИА REGNUM. Как сообщил министр здравоохранения края Евгений Филиппов, очередной новорождённый ребёнок был оставлен здесь в ночь на 15 ноября.

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Отказником оказалась девочка. Что толкнуло её мать на этот поступок, непонятно. Но принять решение женщине, вероятно, было непросто. Об этом говорит и записка, обнаруженная при ребёнке, в которой написано: «Прости, малыш, я люблю тебя».

Известен и возраст малышки— 1 месяц 3 недели. Он также был указан в записке. Девочка была одета в два комбинезона и розовую шапку и завернута в одеяло.

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Медики обследовали новорождённую и поставили диагноз «анемия смешанного генеза средней степени тяжести». О подброшенном младенце сообщили в городское управление здравоохранения, управление по вопросам семьи и детства, краевой минздрав и правоохранительные органы.

Это уже 23-й по счёту ребёнок, которого отставили в беби-боксе с 2011 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в предыдущий раз в «окне жизни» оказался мальчик весом 4,4 кг и ростом 55 см. Богатыря подбросили также под покровом ночи в 21 сентября. По оценкам медиков, малыш, которому от роду было не больше суток, оказался здоров.

Напомним, в октябре 2017 года Государственная дума РФ отклонила в первом чтении законопроект, наделяющий региональные власти правом принимать решение об установке беби-боксов, их количестве и местоположении. Требования к «ящикам» должен был устанавливать Минздрав.

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