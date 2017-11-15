На Украине еще раз попробуют внедрить единый экстренный номер «112»

Киев, , 16:05 — REGNUM На Украине внедрят единую систему вызова оперативных служб по номеру «112», заявила заместитель министра внутренних дел Украины Татьяна Ковальчук, сообщает 15 ноября «112 Украина».

По ее словам, единая служба вызова будет создана в рамках «Стратегии развития МВД — 2020». Также до 2020 года в МВД Украины создадут институт уголовных проступков и реформируют полицию превентивной деятельности.

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Ранее на Украине уже пытались внедрить единую систему вызова оперативных служб по номеру «112» в 2012 году во время проведения в стране чемпионата Европы по футболу. Для введения новой системе на Украине провели тендер среди компаний, однако из-за недостатка финансирования идея провалилась.

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В России система-112 начала действовать с 2012 года. Также данная система используется в Европе, где существует множество небольших территорий с высокой заселенностью.

В целом система-112 позволяет объединить в одну систему несколько видов оперативных служб, таких как МВД, пожарную охрану, медицинскую службу и другие.

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