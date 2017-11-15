Госдуме предложили вернуть курилки в аэропорты

Москва, , 15:42 — REGNUM Законопроект о возвращении курилок в здания аэропортов внес в Госдуму Сергей Боярский («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Сейчас предусмотрен запрет курения на территории и в помещениях аэропортов. Целью введения нормы в 2013 году была защита граждан, посещающих и присутствующих в аэропорту, от воздействия табачного дыма.

По мнению Боярского, «инициатива не ослабит антитабачные меры, а наоборот, станет логичным дополнением механизма, призванного защитить здоровье людей от вдыхания вторично го табачного дыма».