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Госдуме предложили вернуть курилки в аэропорты

Общество

Законопроект внесен в Госдуму

Москва, 15 ноября 2017, 15:42 — REGNUM  Законопроект о возвращении курилок в здания аэропортов внес в Госдуму Сергей Боярский («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Сейчас предусмотрен запрет курения на территории и в помещениях аэропортов. Целью введения нормы в 2013 году была защита граждан, посещающих и присутствующих в аэропорту, от воздействия табачного дыма.

По мнению Боярского, «инициатива не ослабит антитабачные меры, а наоборот, станет логичным дополнением механизма, призванного защитить здоровье людей от вдыхания вторично го табачного дыма».

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Борьба с курением

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