Подаренный Папе Римскому Lamborghini будет продан на аукционе

Ватикан, , 15:41 — REGNUM Автомобиль Lamborghini Huracan, на капоте которого расписался папа Римский Франциск, будет продан на аукционе, а вырученные средства пойдут на благотворительность, сообщило 15 ноября итальянское издание The Local.

Церемония вручения белого автомобиля с желтой полосой состоялась рано утром в Ватикане. Франциск благословил его, поставил автограф фломастером и немедленно отдал машину представителям аукционного дома Sotheby's.

Ожидается, что автомобиль будет продан значительно дороже, чем он продается в салонах. В Италии в базовой комплектации Huracan стоит около €200 тыс.

Однако в специальной комплектации и с автографом папы такая машина может обойтись новому владельцу существенно дороже.

Вырученные средства Святой Престол планирует направить в фонд помощи перемещенным христианам, проживавшим в районе Ниневии (Ирак), жертвам торговли людьми и проституции и также итальянским благотворительным организациям, работающим в странах Африки.

Ранее Папа Римский призвал к объединению всех церквей на Украине. Он обратился к будущим украинским священникам и посоветовал им нести «справедливость и мир» и отвергать «всяческую форму ущемления, социальной и политической коррупции».

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