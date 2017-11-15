Вокруг центральной церкви Ярославля гуляют мачты-призраки

Ярославль, , 15:39 — REGNUM Неизвестные люди установили без каких-либо документов 10 опор освещения вокруг церкви Ильи Пророка в центре Ярославля, находящейся под охраной министерства культуры России и расположенной напротив здания правительства области. Это следует из ответа заместителя председателя правительства Виктора Костина депутату Ярославской облдумы Сергею Балабаеву, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, мэрия Ярославля объявила конкурс на установку системы освещения храма за 17 млн рублей. Еще до его завершения мачты начали монтировать, что и зафиксировала проверка департамента охраны объектов культурного наследия 6 октября. В это время минкульт признал такой способ освещения храма-памятника нецелесообразным. А уже 13 октября в ходе контрольных мероприятий сотрудники департамента зафиксировали отсутствие мачт.

Кто и на каком основании проводил работы вокруг памятника 17 века федерального значения из ответа понять невозможно. Виновные лица также не установлены, и к ответственности решено никого не привлекать. Сейчас на месте мачт-призраков вокруг церкви устанавливаются обычные фонари.

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