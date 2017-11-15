Мэрию Ярославля просят открыть систему контроля за снегоуборочной техникой

Ярославль, , 15:20 — REGNUM Прошедший снегопад вызвал диаметрально противоположные оценки качества уборки городских улиц, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Ярославцы обрушились с критикой на мэрию и дорожные службы, многие жители сообщали о том, что не видели утром ни одной единицы снегоуборочной техники. Мэрия, в свою очередь, отрапортовала, что техника есть, ее много, и работает она в круглосуточном режиме.

Надо ли говорить, что в ответ жители тут же заподозрили власти в обмане и привели массу примеров, которые говорят совсем об обратном. Впрочем, реальность и так была выразительной: город, вставший в пробки, снежная каша на центральных улицах города, превратившаяся в огромные лужи на пешеходных переходах.

Выходом в таких спорных ситуациях могло бы стать открытие доступа к системе мониторинга уборочной техники ГЛОНАСС. Об этом представители общественности уже не первый год просят мэрию Ярославля — и все тщетно.

«Уже два года наше предложение об открытии доступа к ГЛОНАСС остаётся без ответа. Каждый год перед началом зимы мы напоминаем мэрии о том, что открытие доступа к системе мониторинга уборочной техники позволит повысить качество уборки» — сообщается на странице общественного движения «Неравнодушный Ярославль».

«Прошлой осенью мы общались эту тему с советником мэра Ольгой Лилеевой, и на тот момент она сказала, что сдвиги в этом направлении есть, и, возможно, такой доступ будет предоставлен. Там есть два варианта: либо он будет предоставлен ограниченному кругу лиц, то есть активистам — общественникам, либо можно просто открыть эту систему и сделать ее публичной. Но потом представитель мэрии замолчала, и каких-то дальнейших движений не произошло. Я не знаю, с чем это связано, возможно, технически не получилось» — говорит представитель «Неравнодушного Ярославля» Евгений Жаворонков.

Между тем мы можем процитировать выдержки из прошлогоднего обращения общественников в мэрию города. Ситуация, сложившаяся в Ярославле в период зимней уборки 2015−2016 гг., охарактеризована как катастрофическая.

«В соответствии с муниципальным контрактом № 173-ЭА-15 от 26.05.2015 г. подрядчик обязан оснащать аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS с обязательным подключением к автоматической системе управления диспетчерской службы Заказчика всю специализированную технику (в том числе привлеченную) для осуществления контроля за качественным выполнением объемов работ по контракту. В связи с высочайшей общественной значимостью просим организовать открытый доступ к системе мониторинга перемещений уборочной техники (треков ГЛОНАСС/GPS) с 16.10.2016 г. (начало периода зимнего содержания). Общедоступный сервис позволит снять множество часто задаваемых вопросов о порядке зимней уборки; муниципальному заказчику — повысить ответственность, исполнительскую дисциплину со стороны подрядчика и качество уборки; всем жителям Ярославля — самостоятельно контролировать выполнение работ на интересующих их участках» — говорилось в обращении.

По мнению общественников, если мэрия сама не может следить за системой и передвижением снегоуборочной техники, то, может быть, «открыть карты» и предоставить это людям, кровно заинтересованным в таком контроле — то есть жителям? Они смогут сами, в режиме реального времени, видеть, где находится конкретный автомобиль на данный момент, посчитать, сколько техники находится на улицах города, а сколько — стоит на базе.

«Система есть, она работает, есть форма в интернете, для входа нужен логин-пароль. Дело за малым — взять и открыть доступ. Я не думаю, что тут нужны какие-либо огромные материальные затраты, это чисто управленческое, волевое решение» — считает Евгений Жаворонков.

Пойдет ли мэрия на такой шаг — неизвестно, ИА REGNUM направит соответствующий запрос по этому поводу.

Пока же всех неравнодушных ярославцев призывают на протяжении зимних месяцев сообщать об увиденной технике и присылать фотографии. Контроль зимней уборки, как обычно, будет производиться силами активистов и жителей в ручном режиме.