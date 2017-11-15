Госдума внесла изменения в Воздушный кодекс РФ

Москва, , 15:50 — REGNUM Государственная дума РФ приняла в окончательном третьем чтении законопроект о стандартизации правил международных воздушных перевозок, вносящий изменения в Воздушный кодекс, в связи с присоединением России к Монреальской конвенции. Об этом сообщает 15 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Согласно принятому законопроекту билеты, багажные квитанции, грузовые и почтовые накладные и другие документы, используемые при оказании услуг авиаперевозки, могут быть оформлены в электронном виде.

Также устанавливаются сроки подачи жалобы в письменном или электронном виде в адрес перевозчика в случае порчи багажа, груза или почты при их транспортировке, а также в случае их задержки при доставке.

Правила Монреальской конвенции предусматривают существенные увеличения компенсации за вред, полученный пассажирами во время перелета. Стоимость компенсации зависит от цены особого платежного средства — специального права заимствования (СПЗ), которое привязано к пяти валютам — доллару, евро, фунту стерлингу, иене и юаню. Один СПЗ на сегодняшний день стоит 83,68 рублей.

За задержку рейса пассажир может получить компенсацию до 4694 СПЗ (390 тыс. рублей). В том случае если багаж был утерян, поврежден или пришел с опозданием, предусматриваются компенсации до 1131 СПЗ (94,6 тыс. рублей). В случае гибели пассажира предполагается компенсация до 113,1 тыс. СПЗ (9,46 млн рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении РФ к Монреальской конвенции. Международный документ был принят в 1999 году, и в настоящее время к конвенции присоединились более 130 стран.

Монреальская конвенция устанавливает правила страхования при авиаперевозках. В частности, устанавливается максимальный размер компенсации за порчу или утрату багажа, задержу рейса, причинение вреда жизни и здоровью пассажира.

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