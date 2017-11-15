Ярославский депутат призвал «не будоражить» тему детского питания

Ярославль, , 14:11 — REGNUM На заседании комиссии по социальной политике муниципалитета города Ярославля, где обсуждалась важнейшая тема — переход на новую систему организации питания малышей в детских садах, депутат Илья Горохов призвал своих коллег «не будоражить эти моменты». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Детей на самом деле докармливают, все по нормам рассчитано. На данный момент я и многие депутаты считаем, что в эфире, в СМИ, в Интернете очень много недовольных — это поставщики, которые потеряли рынки, свои кормушки, и начинают будоражить эту тему. Тема оптимизации и наладки качественного питания мэрией правильно просчитана, это сумасшедшая экономия, от 60 до 100 млн в год при проблемах с бюджетом. Второе — это качественный контроль. Одного поставщика услуги проконтролировать намного проще» — сказал депутат.

Также Илья Горохов отметил «полную прозрачность ситуации для всех нас».

«С Марией Андреевной, «кормящей матушкой» из «Соцпитания» поговорить гораздо проще, чем в каждом детском садике с 8−10 поставщиками. У меня убедительная просьба, давайте эти моменты наоборот хранить и правильно культивировать. И мы лично не будем будоражить их, наоборот будем продолжать дальше работать» — сказал Илья Горохов.

Его поддержал заместитель мэра города Ярославля Иван Лилеев. Он отметил, что детские сады сами просятся на аутсорсинг:

«Когда мы начали этот эксперимент, то у нас было три садика, которые перешли на аутсорсинг, И мы столкнулись с тем, что повально детские сады стали обращаться к нам: возьмите нас в программу, мы готовы, мы хотим. О чем это говорит: сейчас сады закупают готовую услугу. Вы сказали про полуфабрикаты. Но если вы считаете, что чищенная и уже порезанная картошка — это полуфабрикат, то наверное, это неправильно. Человек, который работает на кухне, в десять раз меньше сил и энергии потратит для того, чтобы эту картошку приготовить, ее надо просто кинуть в воду и сварить. Это тоже важный момент» — сказал Иван Лилеев.

Кроме того, он предложил сделать рейд, в который завтра, 16 ноября, отправятся депутаты муниципалитета, «внезапным» для детских садов.

«Для чистоты эксперимента предлагаю не планировать, в какой сад мы поедем. Сели в автобус, взяли список садов, которые перешли на аутсорсинг, и на месте решили — едем в такой-то садик. Через 10 минут мы приехали, посмотрели, чтобы никто не успел приготовиться и эксперимент был чистый. И обязательно нужно заехать на производство, на саму фабрику-кухню, чтобы посмотреть, как это все готовится на самом деле» — сказал заместитель мэра.

Что же, надо полагать, завтра во всех детских садах Ярославля «для чистоты эксперимента» детей и депутатов накормят особенно хорошо.