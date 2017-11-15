Ярославских чиновников обучат борьбе с идеологией терроризма

Ярославль, , 14:07 — REGNUM Ярославским чиновникам прочитают курс лекций «Противодействие идеологии терроризма». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Департамент региональной безопасности Ярославской области выложил на сайте госзакупок предложение о прочтении курса лекций специалистам органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области по учебной программе повышения квалификации «Противодействие идеологии терроризма». Курс лекций рассчитан на 24 часа для 25 специалистов.

Чиновников обучат законодательству в сфере противодействия терроризму, расскажут про основы идеологического базиса террористических и экстремистских движений. Обучающиеся узнают про формы и методы, применяемые сторонниками террористических и экстремистских организаций для пропаганды своей идеологии, вовлечения молодежи в противоправную деятельность.

«Этот курс читается в рамках региональной целевой программы по профилактике преступности. Пока конкурс только объявлен», — сказал корреспонденту ИА REGNUM главный специалист отдела организации деятельности Департамент региональной безопасности Ярославской области Евгений Бровкин.

Чиновники хотят потратить на лекции около 100 тысяч рублей