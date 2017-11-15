Молодежь Дагестана знает, как поддержать Путина

Махачкала, , 13:59 — REGNUM Представители активной молодежи Дагестана решили поддержать президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства в 2018 году. Они организовали молодежное движение «За ВВП». Инициаторов проекта поддержали старшие товарищи из Махачкалинского городского собрания депутатов, сообщили ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе администрации столицы Дагестана.

На встрече активистов инициаторы нового движения заявили, что целью его создания станет установление диалога между молодежью и органами власти, расширение возможностей молодых людей. Движение «За ВВП» наметило себе на ближайшее время поддержку политической социализации молодежи, образовательных проектов, таких как «Территория смыслов», «Итуруп», «Сириус», «Таврида», а также поддержку политики омоложения кадров.

Поддержавший начинание депутат Махачкалинского городского собрания Сиражутин Мутуев отметил, что депутатский корпус будет оказывать всевозможную помощь объединению, являющемуся первым подобного рода создаваемым в регионе. По его словам, результаты работы движения станут «поддержкой нашему Верховному главнокомандующему, а также руководству республики и города».

В ходе встречи представителей творческой и интеллектуальной молодежи, молодых депутатов и спортсменов состоялся телемост с депутатом Госдумы РФ от Дагестана Бувайсаром Сайтиевым. Он выразил поддержку молодежи и пообещал готовность к участию в создаваемом молодежном движении.

Стоит отметить, что в соседнем с Дагестаном регионе — Чечне — уже не один год действует молодежное движение «Путин». Молодежный патриотический клуб с таким названием был создан ко дню рождения президента РФ 7 октября 2010 года. Инициаторами его создания выступили патриотический клуб «Рамзан», чеченское отделение движения «Молодая гвардия Единой России» и Совет общественных молодежных организаций Чечни.

Основной целью движения активисты провозгласили духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, профилактику наркомании и наркопреступности, экстремизма и терроризма в молодежной среде, а также пропаганду здорового образа жизни. За семь лет движение «Путин» успело занять заметное место в общественной жизни Чечни.