Правительство России обновило требования к электрическим лампам

Москва, , 13:58 — REGNUM Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое обновляет требования к осветительным устройствам и электрическим лампочкам и направлено на повышение энергоэффективности и снижение негативного влияния на окружающую среду. Соответствующее постановление опубликовано 15 ноября на сайте правительства РФ.

В документе уточняется, что на освещение в России ежегодно тратится около 191 млрд кВт⋅ч, что составляет 12% от общего потребления электроэнергии. Потенциал энергосбережения в этой области составляет 60 млрд кВт⋅ч.

Предыдущее постановление, подписанное в 2011 году, не отвечает современному уровню развития осветительных устройств, а новый документ актуализирует требования.

Предполагается, что реализация новых требований будет проходить в два этапа — первый этап с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2019 года, второй этап начинается с 1 января 2020 года.

На обоих этапах осветительные устройства общего назначения должны соответствовать новым требованиям к энергетической эффективности и эксплуатационным характеристикам. На втором этапе потери в пускорегулирующих аппаратах (ПРА) в светильниках с люминесцентными или индукционными лампами общего или производственного назначения не должны превышать 8%.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября 2017 года в ходе «правительственного часа» в Госдуме РФ министр энергетики России Александр Новак заявил, что необходимо уменьшать использование ламп накаливания, а в будущем от них отказаться в пользу светодиодных ламп.

По словам министра, эффективность светодиодных ламп в 10 раз больше, чем у ламп накаливания, что в случае массового применения могло бы дать значительный экономический эффект по стране.

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