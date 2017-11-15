Правительство Украины пообещало оставить бесплатную медицину

Киев, , 13:14 — REGNUM Государство продолжит полностью компенсировать стоимость первичной и экстренной медицинской помощи после принятия медицинской реформы, сообщает 15 ноября пресс-служба правительства Украины на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, правительство Украины гарантирует жителям страны полную оплату лечения в случае оказания первичной или экстренной медицинской помощи, а также бесплатное предоставления лекарств. Отмечается, что к первичной и экстренной медпомощи относится 80% всех оказываемых медицинских услуг населению на Украине.

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Помимо этого, чиновники пообещали своим гражданам сохранение бесплатных медицинских услуг на вторичном и третичном уровне в случае, если данные услуги будут входить в программу медицинских гарантий.

Напомним, ранее на Украине приняли медицинскую реформу, которую многие эксперты назвали уничтожением бесплатной медицины в стране. По словам главы комитета Верховной рады по здравоохранению Ольги Богомолец, многие цены на операции значительно вырастут.

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В свою очередь, западные страны поддержали реформу. Так, члены Большой семерки (G7) назвали медреформу на Украине «жизненно важной» для страны.

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