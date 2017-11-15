Обвиняемая в гибели ребенка в Балашихе не согласна с вердиктом суда

Железнодорожный, Московская область, , 13:07 — REGNUM Заменить три года лишения свободы условным сроком просит суд Ольга Алисова, обвиняемая в смертельном наезде на мальчика в Балашихе. Об этом женщина сообщила в своем последнем слове, передает 15 ноября «Лайф».

По словам обвиняемой, прокурор настаивает на слишком строгом наказании для нее. В качестве другого варианта смягчения наказания Алисова просит отложить помещение ее в колонию до тех пор, пока ее дочери не исполнится 14 лет.

Выступая в суде перед оглашением приговора, женщина заявила, что на протяжении последних месяцев ее «выставляли монстром». Она также пояснила, что не имела возможности избежать наезда на шестилетнего ребенка.

«Считаю, что суд был несправедлив», — сказала Алисова.

Ранее Ольга Алисова частично признала вину. Она согласилась с тем, что ее автомобиль стал причиной смерти человека, но заявила, что произошел несчастный случай.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в подмосковной Балашихе произошла в апреле 2017 года. Управляя автомобилем, Ольга Алисова сбила ребенка во дворе жилого дома. Происшествие вызвало широкий резонанс, так как экспертиза показала наличие алкоголя в крови погибшего мальчика. Позже результаты исследования были опровергнуты.

Прокурор заявил о доказанной вине женщины. Она двигалась с превышением скорости и говорила по телефону. Обвинение попросило суд назначить виновнице ДТП наказание в виде трех лет колонии общего режима.

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