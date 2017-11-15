Петербургский проездной «Подорожник» распространят на Ленобласть

Санкт-Петербург, , 12:48 — REGNUM В Ленинградской области планируется повсеместно ввести электронную форму оплаты проезда, по аналогии с петербургской бесконтактной смарт-картой «Подорожник», которой можно оплачивать проезд не только в метро и наземном муниципальном общественном транспорте, но и в легальных маршрутках.

Об этом сегодня, 15 ноября, на пленарном заседании IV Международной ежегодной конференции «Транспортная инфраструктура Санкт-Петербурга и Ленинградской области» заявил глава комитета по транспорту Петербурга Александр Головин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я знаю, что Ленинградская область в настоящее время подходит к тому, чтобы ввести «Подорожник» по всей территории региона. Двигаемся по общей системе электронной оплаты проезда, чтобы жители Петербурга и Ленинградской области не имели различий, как оплачивать проезд», — сказал Александр Головин.

Ранее, как известно, речь шла о распространении действия карты «Подорожник» на пригородные железнодорожные маршруты, которые действуют между Петербургом и Ленобластью.

Зампред главы правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин сообщил, что Петербург и область взаимодействуют по этому вопросу.

«Хотим внедрить «Подорожник», чтобы жителям Ленинградской области тоже было удобно пользоваться любым видом транспорта, чтобы эти «Подорожники» действовали на территории двух субъектов. Один из таких важных моментов — это льготники, потому что мы, как два региона, очень хотим, чтобы льготники обоих регионов имели возможность пользоваться своими льготами на территории соседних регионов», — заявил Москвин, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

По словам чиновника, самое трудное — техническая возможность учёта льготников, ведь оба субъекта субсидируют их проезд транспортным компаниям.

«Вполне возможно, «Подорожник» здесь окажет определенную помощь, и развитие цифровых технологий также будет способствовать этому. Думаю, в 2018 мы уже увидим первый результат. Может, и на все виды транспорта», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне текущего года на Петербургском международном экономическом форуме состоялась презентация объединенной транспортной карты Москвы и Санкт-Петербурга «Тройка» и «Подорожник». Со 2 июня стартовала продажа этой карты в двух городах.

На карты «Подорожник» можно записать различные виды проездных билетов длительного пользования, суточные билеты, а также использовать карту в виде электронного билета, предоставляющего право на совершение поездки в пределах внесенной фиксированной суммы. Стоимость самого носителя — 60 рублей.

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