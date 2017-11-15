В Госдуме определились с наказанием за телефонный терроризм

Москва, , 12:39 — REGNUM Законопроект о наказании за телефонный терроризм подготовил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Устанавливается максимальное наказание от 6 до 8 лет лишения свободы за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, повлекшее массовую эвакуацию людей из объектов социальной инфраструктуры, рассказал Крашенинников.

«Это может быть сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей», — отметил он.

При этом к объектам социальной инфраструктуры относятся организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, спортивно-оздоровительные учреждения, пассажирского транспорта, система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера, а также другие объекты социальной инфраструктуры.

Кроме того, усиливается ответственность за телефонный терроризм, повлекший смерть человека или другие тяжкие последствия. В этом случае максимальное наказание составит от 8 до 10 лет лишения свободы.

Отдельным пунктом выделяются последствия указанного преступления в виде крупного ущерба более 1 млн. рублей, с максимальным наказанием от 3 до 5 лет лишения свободы.

«Мы рассчитываем, что принятие проекта будет действовать и в качестве превентивной меры, ограждая от подобных деяний, сеющих страх, волнения и панику в обществе», — заявил Крашенинников.

Начиная с 11 сентября 2017 года, страну захлестнула волна ложного телефонного терроризма. В Москве, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Омске, Новосибирске, Владивостоке, Красноярске, Норильске, Брянске, Ставрополе были эвакуированы школы, больницы, крупные торговые центры, гостиницы, административные здания, а также различные транспортные объекты. Людей эвакуировали даже из аэропортов Благовещенска, Петропавловского-Камчатского и Читы. Только в Москве эвакуация прошла на более чем 30 объектах. Всего по России с 11 по 25 сентября 2017 г. было эвакуировано порядка 450 тыс. человек, было зафиксировано порядка 1 тыс. анонимных звонков о «минировании». При этом минимальный ущерб от таких ложных звонков о минировании составляет 1 млрд рублей.

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