SIM-карта вместо паспорта — риск для завладения персональных данных

Москва, , 12:33 — REGNUM Законопроект, согласно которому SIM-карта сможет выполнять роль идентификатора личности имеет гораздо больше минусов, чем плюсов, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Аналитик-Сервис» Антон Быков.

Положительная сторона связана только с небольшим увеличением удобства для пользователей, а отрицательная — с безопасностью и организацией.

«Тенденция на объединение в рамках одного документа большого количества функций абсолютно логична. Согласно исследованиям жители России чаще всего теряют паспорт, водительское удостоверение и другие документы, кошелек, банковские карты», — сказал Быков.

Соединив это все в один документ, следить за ним станет гораздо проще. Именно поэтому в России с марта 2018 года появится возможность получения электронного паспорта, который как раз и должен в себя включить функции электронной идентификации, платежного средства и др.

«Зачем при этом создавать дублирующую систему на основе SIM-карт не совсем понятно. Во-первых, это создаст гораздо больше рисков для завладения конфиденциальной информацией злоумышленниками, смартфоны один из самых незащищенных гаджетов.

Во-вторых, на создание и организацию необходимой для дублирующей системы среды потребуются дополнительные деньги, которые в том числе будут выделяться из государственного бюджета», — пояснил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября некоторые СМИ писали, что в Госдуме РФ может начаться разработка законопроекта, согласно которому SIM-карта получит статус идентификатора личности гражданина РФ. Между тем, в Госдуме опровергли эту информацию.

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