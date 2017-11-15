В Калуге расселили 102 аварийных дома

Калуга, , 12:23 — REGNUM В Калуге заявили о завершении программы по переселению жителей из аварийного жилья, сообщает 15 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы рабочего совещания в городской управе. По словам начальника управления жилищно-коммунального хозяйства города Сергея Струева, на момент начала реализации программы по переселению в перечень аварийного жилья входили 123 многоквартирных дома, признанных аварийными до 1 января 2012 года. Общая площадь расселённых квартир составила 31 071,50 м кв.

Программа стартовала в июне 2014 года. В изначально включённых в перечень домах проживали 2 122 человека. В дальнейшем 15 домов были исключены из списка аварийного жилищного фонда по решению Калужского районного суда.

«В 2014 и 2015 годах в рамках областной программы были расселены 95 аварийных домов общей площадью более 28 тыс. м кв., для чего было приобретено 720 квартир, общая сумма затрат на которые составила 1,2 млрд рублей, — заявил Сергей Струев. — В 2016 году приобретены 23 квартиры для завершения переселения граждан из поселка Куровской. Кроме того, выплачены денежные средства 32 собственникам. На сегодняшний день в шести аварийных домах остаются не расселёнными по одному жилому помещению, из них по четырём вопрос расселения уже решён, а по двум ведутся судебные разбирательства».

По состоянию на 30 октября 2017 года в Калуге полностью расселено 102 аварийных дома, из них 57 домов снесено. В итоге общая сумма затрат на реализацию программы составила 1,3 млрд рублей.

Тем временем растёт количество домов, которые признали аварийными уже после 1 января 2012 года. На данный момент насчитывают 159 таких домов общей площадью более 66,5 тыс. м кв., причём 127 домов подлежат сносу, а 32 — реконструкции.

Отметим, девять аварийных домов имеют статус объектов культурного наследия, снос которых запрещён. Как заявил заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений калужской горуправы Роман Евстратов, привести эти дома в нормативное состояние можно лишь с помощью инвесторов. Сейчас муниципалитетом проводится работа по переводу этих домов в нежилой фонд, сопровождающаяся получением в соответствии с законом всех необходимых для дальнейшей деятельности документов. Из 28 многоквартирных домов, которые можно было бы предложить инвесторам, до завершающей стадии оформления нужных документов пока добрались лишь три.

Напомним, снос всех расселённых аварийных домов Калуги обещают осуществить в течение 2018 года.