Украина вошла в число стран с наиболее высоким уровнем терроризма

Киев, , 12:27 — REGNUM В глобальном рейтинге терроризма за 2017 год, составленном и опубликованном интеллектуальным центром «Институт экономики и мира», Украина заняла 17-е место среди 163 стран.

Глобальный рейтинг терроризма показывает, насколько велика террористическая угроза в той или иной стране. Так, среди стран с наиболее высоким уровнем террористической опасности вошли Ирак (первое место), Афганистан (второе место), Нигерия (третье место) и другие страны большого ближневосточного и азиатского региона. Выделяется среди этих стран европейская Украина, занявшая 17-е место рядом с Таиландом и Суданом.

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В рейтинге Россия заняла 33-е место следом за США (32-е место) и Китаем (31-е место). Всего глобальный рейтинг терроризма состоит из 130 мест, и последние места, показывающие самый низкий уровень террористический угрозы, заняли 34 страны, среди которых Северная Корея, Норвегия, Туркмения, Вьетнам и Португалия.

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Напомним, по данным отчета Всемирного экономического форума, Украина заняла 88-е место из 136 в списке стран, где наиболее перспективна отрасль туризма. Одновременно с этим Украина заняла 127-е место в разделе «Безопасность».

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