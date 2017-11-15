Мэрия Ярославля объяснила жалобы на «единое меню» в садиках переделом рынка

Ярославль, , 12:01 — REGNUM Организация питания в детских садах налажена хорошо, жалоб от родителей стало меньше, а переход на единое меню и аутсосрсинг произошел по инициативе заведующих детсадов. Такие данные сообщила депутатам муниципалитета города Ярославля директор департамента образования мэрии Елена Иванова, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

В своем докладе она отметила, что шум вокруг данной темы поднимается искусственно, создали его теряющие заказы поставщики и представители «непонятных СМИ». Более того, раньше недобросовестные заведующие детскими садами и вовсе закупали продукты по завышенным ценам, обделяя тем самым малышей и лишая их нужных белков.

«Наверно, всех интересуют острые вопросы, которые поднимаются в СМИ по вопросам организации питания в детских садах. По итогам проверок, которые проводил департамент образования мэрии, мы видели следующее: каждый детский сад и его заведующий — хозяин на своем рабочем месте. Он закупает продукты питания у разных поставщиков. Их много, может быть от 5 до 7, фрукты — один, молочка — другой и т.д. Мы видели разные цены закупаемых продуктов» — сказала Елена Иванова.

В пример она привела сахарный песок, который закупался по 68 рублей, при том что в розницу он в тот момент стоил вообще 38 рублей. Были и другие продукты, которые закупались по завышенным ценам.

«И все это на средства родителей, потому что родительская плата 100% направляется на питание. Это только денежные нормы. А есть еще и натуральные — сочетание белков, жиров, углеводов. СанПиН говорит, что денежные нормы и натуральные должны соответствовать. Поэтому мы видели, что, если цена на то же мясо завышена, то понятно, что детсад не выполняет натуральные нормы, например, по белку. Вот в результате наши многочисленные выступления перед заведующими с призывами наводить порядок привели к тому, что в марте сами заведующие обратились к нам с просьбой — давайте решим этот вопрос раз и навсегда, составим единое меню, и оно будет рекомендовано для всех детских садов. И здесь колебания в завышении денежных норм будут невозможны» — сказала Елена Иванова.

По ее словам, была создана рабочая группа, куда вошли заведующие детских садов, которые и разработали некое единое меню.

«И затем мы его рекомендовали. Мы, как департамент, не согласовываем меню, мы можем его рекомендовать, а далее учреждение само утверждает его. Сейчас в прессе идет смешение понятий, полное непонимание того, что происходит… Мы рекомендовали своим приказом ввести вот это меню. Оно рекомендовано. А дальше на местах мы говорили заведующим детсадов — если вы видите, что у вас дети не едят язык, то заменяйте, но не на куру, потому что вы понимаете, что цена на куру и на говядину и язык совсем другая. Замены можно проводить, но в той же ценовой категории» — отметила чиновница.

По ее словам, процесс перехода на единое меню сопровождался волной недовольства поставщиков, так как им приходилось снижать цены. Поэтому и поднялась волна в прессе.

«При этом сам процесс наложился на другой — на процесс перехода на аутсорсинг, на организацию питания сторонней организацией. Почему мы это сделали? У нас были обращения от заведующих, которые говорили, что не хватает времени на профильную образовательную деятельность» — сказала Елена Иванова.

По ее словам, переход на аутсорсинг — это современный тренд на централизацию: всегда легче контролировать одного поставщика.

«Поэтому мы пошли на плотный проект. В нем были отработаны все организационно — правовые механизмы, после этого многие заведующие детсадов захотели сами перейти на питание через аутсорсинг. Вот у нас здесь сидит наша «кормящая мама», ЗАО «Социальное питание», они готовы ответить на все вопросы» — пояснила директор департамента образования .

Она отметила, что в случае с переходом на организацию питания сторонней организацией контроль, наоборот, более жесткий, нежели в случае, когда заведующие делают это сами.

«Вы понимаете, что все продукты уходят с одной базы, там есть лаборатория, там есть все условия, просто приглашаю депутатов муниципалитета посмотреть, в каком виде нам передаются продукты питания. Это вакуумная упаковка, чищенные овощи, и профильные сотрудники пищеблоков не тратят время на очистку того же картофеля или моркови. У них время сберегается для более творческого подхода к приготовлению пищи. Вот эти два процесса, наложенные друг на друга в прессе, и дали негативный отзыв. Что мы видим: в настоящее время реальных жалоб, не тех, которые в прессе, стало намного меньше. Все родители, которые приходят ко мне на прием, говорят, что особой разницы не видят, проблем нет. Поэтому я считаю, что мы идем в правильном направлении, для нас самое главное — это сбалансированное питание и здоровье детей» — резюмировала Елена Иванова.

Депутат Дмитрий Соколов спросил — «а кормежник-то выбирался по аукциону?». На что получил ответ, что по 44-ФЗ, образовательное учреждение, имея небольшую денежную массу, может самостоятельно определять поставщиков. Если это денежная масса выходит за пределы, разрешенные законом — тогда уже объявляется конкурс.

Тем не менее, львиная доля детских садов сейчас работает с ЗАО «Социальное питание».

Депутаты приняли решение лично посмотреть, как организовано питание в детских садах. Завтра, 16 ноября, он отправятся в комиссионный объезд по садикам и приглашают присоединиться всех желающих, в то числе мам малышей.