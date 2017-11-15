Сечина вызовут в суд в третий раз для дачи показаний по делу Улюкаева

Москва, , 12:12 — REGNUM Для участия в допросе главы «Роснефти» Игоря Сечина по «делу Улюкаева» Замоскворецкий суд Москвы в третий раз направит ему повестку, сообщает 15 ноября корреспондент ИА REGNUM.

«Заседание суда отложить на 22 ноября, повторно направить повестку свидетелю Сечину», — сказала судья Лариса Семенова.

Ранее соответствующее ходатайство подал адвокат экс-министра Алексея Улюкаева Тимофей Гриднев.

«Просим суд отложить дело до понедельника и отправить Сечину и Калининченко повестки с учётом того, что их вызывают не только защита, но и сторона обвинения», — сказал он в ходе заседания.

Накануне Сечина дважды вызывали в суд для дачи показаний, но он не явился. Первую повестку, по сообщению пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, он не получил. Причина сегодняшней неявки неизвестна, судья лишь констатировала, что Сечин не явился.

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Напомним, в деле бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева глава «Роснефти» проходит свидетелем. Он может объяснить характер возможного «сотрудничества» с Улюкаевым во время которого был приобретен госпакет «Башнефти».

Бывший министр был задержан в Москве в ночь на 14 ноября 2016 года. Чиновника обвиняют в вымогательстве у представителей «Роснефти» взятки в размере $2 млн.

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