Обвинений в домогательствах не избежал даже Стивен Хокинг

Лондон, , 12:14 — REGNUM Известного английского физика-теоретика и популяризатора науки Стивена Хокинга, по данным некоторых СМИ, обвинили в сексуальных домогательствах, 14 ноября сообщает РЕН-ТВ.

Обвинила прикованного к инвалидному креслу Хокинга в домогательствах его бывшая студентка Габриэль Дж. Келли. Статья, содержащая ее претензии к бывшему преподавателю, была опубликована на сайте SitSetDigital.com.

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Хокинг пытался воспользоваться девушкой, когда та посещала его лекции по физике в 1994 году, сообщила уязвленная студентка.

«Хотя это очень старая история, воспоминания все еще преследуют меня. Я чувствовала себя такой беспомощной, а Хокинг имел такой авторитет в академическом обществе! Я понимала, что мне все равно никто не поверит», — цитируются в статье слова студентки.

Администрация сайта SitSetDigital, обычно не специализирующегося на фейковых новостях, все же разместила статью, а затем удалила, принеся извинения.

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Напомним, за последнее время остракизму за сексуальные домогательства подверглись голливудские звезды и продюсеры первой величины, такие как Кевин Спейси, Харви Вайнштейн, Стивен Сигал. В раскрутке скандалов участвовали также Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.