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Сечин вновь не пришел в суд по делу Улюкаева

Общество

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев был задержан в Москве в ночь на 14 ноября 2016 года

Сечин вновь не пришел в суд по делу Улюкаева
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Алексей Улюкаев

Москва, 15 ноября 2017, 11:40 — REGNUM  Глава «Роснефти» Игорь Сечин снова не явился в Замоскворецкий суд Москвы, где рассматривается дело бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Повторную повестку Сечину направили после того, как глава компании пропустил заседание в понедельник, 13 ноября.

Судья уточнила, что письмо от «Почты России» уже доставлено для Сечина и «дожидается адресата».

Спустя некоторое время после начала заседания начался короткий перерыв из-за неявки свидетеля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава «Роснефти» Игорь Сечин проходит свидетелем по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в коррупции.

Бывший министр экономического развития РФ был задержан в Москве в ночь на 14 ноября 2016 года. Экс-чиновника обвиняют в вымогательстве у представителей «Роснефти» взятки в размере $2 млн.

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Дело Улюкаева

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