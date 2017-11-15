В Госдуме опровергли планы по замене паспорта SIM-картой

Москва, , 11:20 — REGNUM Инициатива о замене SIM-картой документа, удостоверяющего личность, не прорабатывается Государственной думой. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает 15 ноября Business FM.

По его словам, в настоящее время начинается выпуск электронных паспортов, которые могут быть использованы в качестве социальной и платежной карт. Соответствующее предложение обсуждается. Этот же электронный паспорт мог бы выполнять функции SIM-карты, пояснил глава комитета.

«А вот наоборот, чтобы SIM-карта стала паспортом, таких предложений нет», — сказал Аксаков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аксаков рассказал о законопроекте, разработка которого Госдумой начнется весной 2018 года. Предполагается, что SIM-карта получит статус идентификатора личности гражданина России. Для SIM-карт создадут специальный реестр, а контроль за их продажами усилится.

Изменения коснутся законов «О связи», «О банках и банковской деятельности», «О противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В СМИ в связи с этим появились предположения, что SIM-карта заменит собой паспорт гражданина РФ.

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